«Астон Вилла» закрыла тренировочную базу из-за коронавируса

Бирмингемская «Астон Вилла» вынуждена была закрыть тренировочную базу после того, как было выявлено большое количество заболевших, также была отменена предматчевая тренировка перед встречей с «Ливерпулем».

«Большое количество игроков и сотрудников клуба сдали положительные тесты в понедельник и сразу же были отправлены на изоляцию», - говорится в официальном заявлении команды. «Ведутся переговоры между медицинскими представителями клуба, Футбольной ассоциацией и Премьер-лигой».

Матч в рамках Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» должен состояться 8 января в 22:45 по московскому времени.