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«Астон Вилла» закрыла тренировочную базу из-за коронавируса

07 Января 2021, 20:39,

Global Look Press

Бирмингемская «Астон Вилла» вынуждена была закрыть тренировочную базу после того, как было выявлено большое количество заболевших, также была отменена предматчевая тренировка перед встречей с «Ливерпулем».

«Большое количество игроков и сотрудников клуба сдали положительные тесты в понедельник и сразу же были отправлены на изоляцию», - говорится в официальном заявлении команды. «Ведутся переговоры между медицинскими представителями клуба, Футбольной ассоциацией и Премьер-лигой».

Матч в рамках Кубка Англии между «Астон Виллой» и  «Ливерпулем» должен состояться 8 января в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Астон Вилла, коронавирус в Англии
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