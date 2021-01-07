«Астон Вилла» закрыла тренировочную базу из-за коронавируса

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07 Января 2021, 20:39,
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Бирмингемская «Астон Вилла» вынуждена была закрыть тренировочную базу после того, как было выявлено большое количество заболевших, также была отменена предматчевая тренировка перед встречей с «Ливерпулем».
«Большое количество игроков и сотрудников клуба сдали положительные тесты в понедельник и сразу же были отправлены на изоляцию», - говорится в официальном заявлении команды. «Ведутся переговоры между медицинскими представителями клуба, Футбольной ассоциацией и Премьер-лигой».
Матч в рамках Кубка Англии между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» должен состояться 8 января в 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Астон Вилла, коронавирус в Англии