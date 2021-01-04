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Переговоры между агентом Алабы и «Реалом» находятся в продвинутой стадии

04 Января 2021, 20:56,

Global Look Press

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба с большой долей вероятности продолжит карьеру в Испании.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», лидером в гонке за Алабой является мадридский «Реал». Переговоры между агентом австрийца и «сливочными» находятся в продвинутой стадии, но бумаги пока подписаны не были. Ожидается, что Алаба перейдёт в «Реал» летом на правах свободного агента. Давид получил предложения от пяти разных клубов, но защитник всегда мечтал играть за «Реал».

Напомним, что действующее соглашение австрийца с «Баварией» рассчитано до конца нынешнего сезона, стороны так и не смогли договориться о продлении контракта. 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Бавария, Давид Алаба
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