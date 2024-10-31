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Англия. Кубок лиги

Гвардиола ответил, считает ли Кулушевски похожим на де Брёйне

31 Октября 2024 • 06:10 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Манчестер Сити

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу попросили сравнить Деяна Кулушевски и Кевина де Брёйне.

Шведский атакующий полузащитник помог «Тоттенхэму» одолеть «горожан» в матче Кубка лиги (2:1), отметившись двумя результативными передачами.

После завершения встречи у испанского наставника спросили, видит ли он сходства в игре Кулушевски и травмированного ныне де Брёйне.

«Нет. Никто не похож на Кевина. Де Брёйне в расцвете сил? То, что он делает во время матчей, не под силу никому», – приводит City Xtra слова Гвардиолы.

Кевин де Брёйне не появляется на поле с 18 сентября из-за мышечных проблем. Возвращение 33-летнего бельгийца в строй запланировано на вторую половину ноября.

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Тоттенхэм Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне Деян Кулушевски ещё теги

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