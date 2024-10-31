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Англия. Кубок лиги

Постекоглу поделился мыслями после победы «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити»

31 Октября 2024 • 05:46 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Манчестер Сити

«Тоттенхэм» одолел «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (2:1).

Голами в составе «шпор» отметились Тимо Вернер и Пап Сарр, забившие на 5-й и 25-й минутах соответственно. За гостей отличился Матеус Нунес, поразивший ворота в компенсированное к первому тайму время. Для «горожан» это первое поражение в сезоне.

«Важная победа. Очевидно, в кубковых турнирах нужно побеждать, чтобы проходить дальше. Мы играли против невероятной команды, которая неизбежно ставит перед соперниками трудные задачи. Думаю, мы хорошо защищались, не позволили «Манчестер Сити» создать много явных моментов. Нам пришлось много обороняться, но мы достойно с этим справились.

Мы могли закрыть игру, но не воспользовались качественным шансами, которые создали. Сегодня ребята проявили стойкость, что необходимо в матче с таким оппонентом», – заявил на пресс-конференции Постекоглу.

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