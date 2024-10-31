Гвардиола рассказал, почему Холанн не вышел спасать матч против «Тоттенхэма»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему не выпустил на замену Эрлинга Холанна, когда команда проигрывала «Тоттенхэму».

«Горожане» пропустили два мяча уже к 25-й минуте поединка Кубка лиги. В конце первого тайма Матеус Нунес отыграл один гол, но уйти от поражения гости не смогли – после перерыва счёт так и не поменялся. Лучший бомбардир Премьер-лиги Эрлинг Холанн остался на скамейке запасных до финального свистка.

«Всё очень просто: план состоял в том, что сегодня Эрлинг не будет играть. Он провёл много времени на поле до этого, и мы знали, что на этой неделе у нас не будет возможностей для восстановления. Я не хотел, чтобы он тратил энергию», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.