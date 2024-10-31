Ван Нистелрой высказался о разгромной победе «Манчестер Юнайтед»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой оценил игру команды в матче Кубка лиги против «Лестера» (5:2).

«Красные дьяволы» проводили первую встречу после увольнения Эрика тен Хага. Дебют ван Нистелроя в качестве исполняющего обязанности рулевого удался на славу – уже к перерыву манкунианцы забили четырежды.

«Пять голов. Но я должен сказать, что у нас были моменты и в матчах с «Вест Хэмом» и «Фенербахче». Мы создавали так много хороших шансов, но не смогли их реализовать. Сегодня удача неожиданно оказалась на нашей стороне, отличный день. Мы забили несколько замечательных голов. Первый в исполнении Каземиро получился просто великолепным», – заявил в послематчевой беседе со Sky Sports ван Нистелрой.