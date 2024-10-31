Игрок «Манчестер Сити» получил повреждение перед началом матча с «Тоттенхэмом»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи попал в стартовый состав, но не смог принять участие в матче против «Тоттенхэма».

Швейцарец получил повреждение на предматчевой разминке, его место в основном составе «горожан» занял Рубен Диаш. Встреча завершилась поражением команды Хосепа Гвардиолы со счётом 1:2.

«Аканджи почувствовал мышечный дискомфорт, поэтому решил не рисковать», – внёс ясность рулевой «Манчестер Сити» в интервью после завершения проигранного поединка Кубка лиги.

В субботу действующие чемпионы Англии сыграют на выезде с «Борнмутом» в матче десятого тура Премьер-лиги.