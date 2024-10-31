Известны результаты жеребьёвки Кубка лиги: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги.

Завершились матчи 1/8 финала, прошедшие 29 и 30 октября. Примечательно, что на стадии 1/4 финала выступят только представители Премьер-лиги – такого не было 14 лет.

Итоги жеребьёвки:

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»

«Ньюкасл» – «Брентфорд»

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»

Четвертьфинальные поединки запланированы на начало второй половины декабря. Точные даты игр определятся позднее.

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финале прошлого розыгрыша, который прошёл в феврале нынешнего года, «красные» обыграли «Челси» (1:0).