«Большой талант»: Артета оценил игру 17-летней восходящей звезды «Арсенала»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выступление вингера Этана Нванери.

17-летний футболист вышел в стартовом составе в матче Кубка лиги против «Престон Норт Энд» (3:0), а на 33-й минуте отметился забитым мячом. В активе юного дарования уже три гола в двух поединках турнира.

«Игра Нванери? Ему удалось то же самое на вчерашней тренировке, так что мы начинаем к этому привыкать. Он большой талант, у него правильное отношение к делу, вокруг него правильные игроки и здоровая обстановка. Только от него самого зависит, как всё сложится в дальнейшем, но сейчас я очень, очень доволен им.

У Этана невероятный характер – он борется за каждый мяч. За пределами поля он всё ещё немного молчалив, но это нормально, ведь ему всего 17 лет. У него потрясающая трудовая этика, и он действительно любит то, что делает», – поведал на пресс-конференции Артета.