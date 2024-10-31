Мареска высказался о поражении «Челси» в Кубке лиги

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал выступление своей команды в матче Кубка лиги против «Ньюкасла» (0:2).

«Сороки» вышли вперёд на 23-й минуте домашнего для себя поединка благодаря голу Александра Исака. Спустя три минуты Аксель Дисаси отправил мяч в свои ворота и установил на табло итоговый результат.

«Почему сегодня ничего не сработало? Думаю, многое работало, если анализировать игру, но не с точки зрения результата. В течение первых 22-23 минут – до первого пропущенного гола – мы контролировали ход игры, ничего не позволяли «Ньюкаслу». После этого мы утратили контроль, а затем пропустили ещё раз. В конце первого тайма у нас было два-три явных голевых шанса, которые мы, к сожалению, не реализовали.

После перерыва мы тоже контролировали ход игры. Матч был проигран за 10 минут, в остальном же мы были хороши», – поведал на пресс-конференции Мареска.