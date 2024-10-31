«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в сезоне

«Тоттенхэм» выбил «Манчестер Сити» из Кубка лиги, одержав победу со счётом 2:1.

Счёт в матче 1/8 финала открыл Тимо Вернер, отличившийся на 5-й минуте. Спустя 20 минут Пап Сарр удвоил преимущество «шпор», а перед перерывом гости отыграли один мяч усилиями Матеуса Нунеса. Во втором тайме зрители голов не увидели. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы потерпела своё первое поражение в нынешней кампании.

Предыдущий проигрыш «горожан» в официальном поединке датирован 25 мая – тогда «Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии (1:2).

После девяти туров АПЛ-2024/25 действующие чемпионы возглавляют турнирную таблицу с 23 набранными очками (семь побед и две ничьи), на один балл опережая «Ливерпуль».