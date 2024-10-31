«Манчестер Сити» полурезервным составом проиграл «Тоттенхэму» и вылетел из Кубка Лиги

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сошлись в рамках Кубка английской лиги по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 30 октября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

На кубковый матч Гвардиола ожидаемо не стал делать упор. В основе «горожан» вышла сплошная молодёжь, приправленная Илкаем Гюндоганом и Филом Фоденом, да в обороне было много именитых футболистов – Рубен Диаш, Стоунз, Аке. Постегоклу же вообще не стал применять ротацию, выпустив практически основной состав. «Шпоры» и задавали тон игре, пользуясь инертностью «Манчестер Сити».

Уже на пятой минуте Деян Кулушевски пробежался по правому краю и вырезал изумительную передачу по дуге. Через всю штрафную площадь мяч пролетел, а набежавший Тимо Вернер в касание обвёл голкипера – 1:0. «Горожане» после пропущенного гола забрали мяч под свой контроль, но действовали нервно, невпопад. Видно было, что резерв по сыгранности сильно уступает основе.

«Тоттенхэм» же спокойно смотрел, выжидал. И дождался своего шанса в середине тайма. Разыграли угловой с правого фланга, опять Кулушевски сопротивления не встретил, осмотрелся и выкатил на дугу штрафной площади. Сарр пробил близко к штанге, а Ортега пропустил мяч под рукой – 2:0. Тут уже «Манчестер Сити» забегал. Так бесславно вылетать не хотелось.

И под занавес тайма натиск усилился, а в компенсированное время «горожанам» удалось-таки один мяч отквитать. На четвёртой добавленной минуте Савиньо собрал троих оппонентов справа и навесил на дальний угол вратарской. Для Матеуса Луиса опекунов уже не осталось, он легко переиграл голкипера ударом от газона – 2:1.

Сразу после перерыва Гвардиола выпустил Ковачича и Гвардиола, а к исходу часа игры и Райта с Бернарду Силвой. Но моменты создавали только «шпоры»: Вернер с двумя защитниками на плечах вышел на рандеву с голкипером, но пробил выше ворот. А Деян Кулушевски ударом на исполнение метров с 13 не смог обвести Ортегу – выручил голкипер «Сити».

Холанна Гвардиола так и не бросил в бой, а «шпоры» под занавес матча ещё один момент упустили. Гвардиол каким-то непостижимым образом вбросил аут точно на Ришарлисона. Бразилец момент воспользовался и с ходу пробил, но Ортега умудрился ногой удар парировать. Не случилось более голов, но и этого «Тоттенхэму» хватило для следующего раунда Кубка Лиги. «Манчестер Сити» же турнир покидает.