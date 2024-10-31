Вернер забил впервые за 18 матчей, а затем получил травму

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер прервал голевую засуху, но не смог доиграть матч против «Манчестер Сити» до конца.

Немец поразил ворота «горожан» на 5-й минуте встречи Кубка лиги, открыв счёт. Для форварда это первый гол с марта – он не отличился ни разу в предыдущих 17 матчах. На 69-й минуте поединка наставник «шпор» Анге Постекоглу был вынужден заменить 28-летнего футболиста из-за травмы.

На счету Тимо Вернера один забитый мяч и одна результативная передача в 12 матчах текущей кампании. Игрок арендован у «РБ Лейпцига» до лета следующего года, в договоре предусмотрена возможность выкупа.