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Англия. Кубок лиги

Вернер забил впервые за 18 матчей, а затем получил травму

31 Октября 2024 • 01:00 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Манчестер Сити
1 2.55 X 3.80 2 2.65
2-й тайм

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер прервал голевую засуху, но не смог доиграть матч против «Манчестер Сити» до конца.

Немец поразил ворота «горожан» на 5-й минуте встречи Кубка лиги, открыв счёт. Для форварда это первый гол с марта – он не отличился ни разу в предыдущих 17 матчах. На 69-й минуте поединка наставник «шпор» Анге Постекоглу был вынужден заменить 28-летнего футболиста из-за травмы.

На счету Тимо Вернера один забитый мяч и одна результативная передача в 12 матчах текущей кампании. Игрок арендован у «РБ Лейпцига» до лета следующего года, в договоре предусмотрена возможность выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Тимо Вернер

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