Важный игрок «Манчестер Сити» получил травму в матче Кубка лиги

Вингер «Манчестер Сити» Савио был заменён из-за травмы в матче Кубка лиги против «Тоттенхэма».

Бразилец получил повреждение и не смог продолжить игру – на 63-й минуте его унесли с поля на носилках. Место Савио занял 19-летний полузащитник Джейкоб Райт.

Именно Савио ассистировал Матеусу Нунесу, поразившему ворота «Тоттенхэма» в концовке первого тайма и сократившего отставание «горожан» в счёте (1:2). В составе «шпор» на 5-й и 25-й минутах отличились Тимо Вернер и Пап Сарр.

20-летний вингер был куплен у «Труа» в июле нынешнего года. В его активе пять результативных передач в 13 поединках за команду Хосепа Гвардиолы во всех соревнованиях.