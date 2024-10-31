«Астон Вилла» вылетела из Кубка от «Кристал Пэлас»

«Астон Вилла» имела проблемы с «Кристал Пэлас» в домашнем матче Кубка лиги. В первом тайме оба момента стали голевыми. Даниэль Муньос сделал забегание по правому флангу, ему дали пас на ход, и он навесил в центр штрафной, откуда Эберечи Эзе головой пробил аккурат мимо вратаря - 0:1. Леон Бэйли справа в штрафной получил мяч, поднял глаза и сделал передачу на Джона Дурана, который из центральной зоны, почти в метре от линии штрафной, пробил после обработки, и вратарь спасти команду не смог - 1:1.

В середине второго тайма очередную проникающую передачу в штрафную проспали игроки «Астон Виллы», а Даити Камада не стал долго думать и переправил с близкого расстояния мяч в ворота - 1:2.

Лондонцы удержали победный счет, а соперник покидает розыгрыш трофея.