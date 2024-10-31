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Англия. Кубок лиги

«Астон Вилла» вылетела из Кубка от «Кристал Пэлас»

31 Октября 2024 • 00:43 Комментировать
Астон Вилла
1:2
Кристал Пэлас
окончен

«Астон Вилла» имела проблемы с «Кристал Пэлас» в домашнем матче Кубка лиги. В первом тайме оба момента стали голевыми. Даниэль Муньос сделал забегание по правому флангу, ему дали пас на ход, и он навесил в центр штрафной, откуда Эберечи Эзе головой пробил аккурат мимо вратаря - 0:1. Леон Бэйли справа в штрафной получил мяч, поднял глаза и сделал передачу на Джона Дурана, который из центральной зоны, почти в метре от линии штрафной, пробил после обработки, и вратарь спасти команду не смог - 1:1.

В середине второго тайма очередную проникающую передачу в штрафную проспали игроки «Астон Виллы», а Даити Камада не стал долго думать и переправил с близкого расстояния мяч в ворота - 1:2.

Лондонцы удержали победный счет, а соперник покидает розыгрыш трофея.

Протокол игры  
Астон Вилла1:2Кристал Пэлас
  8'Эзе Эберечи (0:1)
(1:1) Дуран Джон23'  
  64'Камада Даити (1:2)
Гаучи ДжоКарлос Диего Сантос  67'Мингс Тайрон  89'Матсен ЯнМакгинн Джон 79' (Богард Ламар ( 79') Буэндия Эмилиано 79' (Янг Кадан ( 79') Филоджин-Байдейс ДжейденНеделькович КостаБэйли Леон 79' (Джамалдин Джимо ( 79') Камара Бубакар IДуран Джон
Запасные: Рамси ДжакобПаттерсон ТрэвисКэш МэттиЭйдан БорландЗых ОливерСвинкелс Сил
Тёрнер МэттМуньос Даниэль  90'Митчелл ТайрикГехи Марк  90'Лакруа МаксансЧалоба ТревоУортон Адам 27' (Шлупп Джеффри ( 27'Клайн Натаниэль 88') Эзе Эберечи 18' (Камада Даити ( 18') Хьюз Уилл  78'Нкетиа Эдди 88' (Сарр Исмаила ( 88') Матета Жан-Филипп  76'
Запасные: Кпорха КалебУме-Чибуэзе ФранкоДевенни ДжастинАгбиноне АшерХендерсон Дин
30 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Астон Вилла

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