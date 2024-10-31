«Престон Норт Энд» ничего не смог противопоставить «Арсеналу»

«Арсенал» не мог разочаровать своих болельщиков в кубковом матче с представителем Чемпионшипа, клубом «Престон Норт Энд».

В середине первого тайма после навеса со штрафного от Габриэла Мартинелли на дальней штанге выиграл борьбу Якуб Кивёр и головой сбросил в центр на Габриэля Жезуса, а тот с лета вколотил мяч точно в ближнюю девятку - 0:1. Догнал мяч у лицевой линии Рахим Стерлинг и низом покатил в центр штрафной на Итана Нванери, но тот пробил слабо и точно в руки вратарю. Покатил с правого фланга Стерлинг в центр на Нванери, который решил неожиданно пробить с линии штрафной, а мяч по невероятной траектории влетел в дальнюю девятку - 0:2.

Во втором тайме подхватил мяч на левой бровке Кивёр и тут же выдал пас на линию вратарской, куда ворвался из-за спин защитников Кай Хаверц и головой вколотил мяч точно в ближний верхний угол ворот - 0:3.

«Канониры» легко прошли в следующий раунд.