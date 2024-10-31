Песнь «дьявола»: в первом же матче без тен Хага «Манчестер Юнайтед» разорвал «Лестер» на своём поле

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» сошлись в рамках Кубка английской лиги по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 30 октября на стадионе «Олд Траффорд».

Эрик тен Хаг был уволен за пару дней до матча, а Руд ван Нистелрой показал своё отношение к Кубку английской лиги стартовым составом. Полный «боекомплект», с первых минут появились главные силы: Бруну Фернандеш, Гарначо, Зиркзее, Рэшфорд, Угарте, Каземиро. На этом фоне «Лестер» смотрелся куда беднее. У «лис» и так состав попроще, так ещё и Купер дал отдых лидерам вроде Ндиди, Рикардо Перейры, Варди.

Вышли команды на поле, отвели на разведку 15 минут и тут началось безумие. Открыл это действо невероятным ударом Каземиро. Гарначо слева отдал в центр, бразилец мяч получил, сопротивления не встретил, сместился чуть правее и с 25 метров как ахнул в «девятку» - 1:0. Прошло десять минут, Далот ускорился справа, в касание прострелил, а Гарначо в касание вколотил под перекладину – 2:0.

Один гол «Лестер» отыграл: это Байындур ошибся после подачи соперника, смахнув мяч точно на Эль-Ханнуса. Полузащитник «лис» вернул под дальнюю штангу, а голкипер помочь уже не мог. Но этим гости только раззадорили «дьяволов». Через минуту Гарначо заработал перспективный стандарт, Бруну Фернандеш ударом со штрафного попал в «стенку», а от ноги Джастина мяч уже оказался в сетке – 3:1. Первый гол португальца в этом сезоне.

Через две минуты он ещё и ассист оформил. После долго розыгрыша углового Бруну Фернандеш наконец к линии вратарской, Каземиро с первой попытки пробил в штангу, а уже с добивания был точен – 4:1. Но ещё в компенсированное первому тайму время бразилец «исправился». Теперь уже Каземиро после подачи в собственную штрафную скинул мяч в корпус Далоту, а рикошет забрал Коуди, расстрелявший голкипера с пары метров – 4:2.

Фантастика, феерия, безбашенный футбол. Конечно, держать такой темп команды не могли, второй тайм получился гораздо менее событийным. Долгое время они вообще молчали, собирались с силами, а на исходе часа игры разбудил всех Околи. Защитник «Лестера» вдруг решил выдать передачу на Бруну Фернандеша в свою штрафную площадь. Португалец вышел на Уорда, финтом убрал голкипера и пробил уже по пустым ворота – 5:2.

Ну и успокоились на этом команды, решили по лекалам первого тайма обмен любезностями не устраивать. Победа со счётом 5:2 и проход в следующий раунд Кубка английской лиги – так «Манчестер Юнайтед» начал жизнь без Эрика тен Хага.