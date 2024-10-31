«Ньюкасл» всухую выбил «Челси» из Кубка

«Ньюкасл» с «Челси» сражались за победу в матче Кубка лиги.

Уже в дебюте Александр Исак с правого фланга прострелил к дальнему углу вратарской, откуда Жоэлинтон без сопротивления пробил в левую штангу. В ответ Михаил Мудрик с левого фланга прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда по воротам в одно касание пробил Ренату Вейга, игровой снаряд попал в игрока «Ньюкасла» и пролетел рядом с правой штангой. В середине тайма Вейга ошибся на своей половине поля и проиграл борьбу Сандро Тонали, мячч от итальянца отскочил в центр штрафной, где остался один Исак, который с 12 метров без проблем пробил в цель - 1:0. Через три минуты Исак получил мяч от Энтони Гордона на левом фланге, приблизился к штрафной и навесил в центр вратарской, откуда Джо Уиллок без сопротивления пробил в правый нижний угол,Аксель Дисаси пытался вытащить снаряд с «ленточки», но только лишь добавил его в собственные ворота - 2:0. Мудрик с левого фланга отдал пас к ближнему углу вратарской на Жоау Фелиша, португалец с убойной позиции пробил по воротам, но этот выстрел в подкате заблокировал защитник. Бенуа Бадьяшиль грубо ошибся в центре поля, после чего Гордон промчался по правому флангу и от края штрафной прострелил к дальней штанге, а Исак с нескольких метров пальнул гораздо выше перекладины.

Тонали со стандарта из глубины забросил мяч в левую часть штрафной, откуда Валентино Ливраменто из офсайда перевёл мяч в центр, а Шон Лонгстафф с близкого расстояния спокойно поразил цель, но гола нет - вне игры. Олуватосин Адарабиойо из глубины выполнил шикарный проникающий пас вперёд на Фелиша, а тот справа под углом вырвался на рандеву с голкипером и пробил чуть левее цели. Эмиль Крафт перехватил мяч в центре поля, после чего прорвался вперёд и отдал пас на правый край, а там Вильям Осула снаряд получил и низом пробил в ближний угол, штанга выручила лондонцев в этом эпизоде.

2:0, «Ньюкасл» идет дальше.