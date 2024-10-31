«Манчестер Юнайтед» впервые с 2021 года забил 5 голов в матче с командой из АПЛ

«Манчестер Юнайтед» ярко проводит первую игру после увольнения Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы», возглавляемые временным рулевым Рудом ван Нистелроем, встречаются с «Лестером» в рамках Кубка лиги. Уже к 59-й минуте манкунианцы пять раз поразили ворота соперников, на что «лисы» ответили двумя голами. Как отмечает UtdDistrict, это первый с августа 2021 года случай, когда «Манчестер Юнайтед» удалось забить пять раз во встрече с оппонентом из АПЛ (в любом турнире).

Напомним, Эрик тен Хаг занимал должность главного тренера команды с лета 2022 года. О его увольнении было официально объявлено в понедельник.