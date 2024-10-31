«Ливерпуль» «перестрелял» «Брайтон» в результативном втором тайме

В матче Кубка лиги Англии «Брайтон» играл против «Ливерпуля». После сухого первого тайма гости начали брать своё.

В начале игры Симон Адингра по центру вывел к воротам Тарика Лемпти, который пробил точно в грудь вратарю, выскочившему навстречу. Хулио Энсисо слева с 27 метров пробил в сантиметрах над перекладиной. Эндрю Робертсон слева прострелил на Доминика Собослаи, удар с восьми метров отразил голкипер, мяч отскочил к Луису Диасу, который слева на добивании головой пробил в сетку ворот с внешней стороны. Коди Гакпо слева вывел к воротам Робертсона, который пробил в ближний угол, кипер успел выбросить ногу и мяч отбил.

В первой атаке после перерыва Тайлер Мортон слева отправил вперёд Гакпо, который вошёл в штрафную площадь и с 15 метров сильно и точно пробил в дальний угол - 0:1. В ответ Лемпти справа пронёсся вперёд и навесил на Адингра, чей удар головой в правый угол вратарь в прыжке отбил в штангу. Гакпо слева смело пошёл в штрафную площадь и с 12 метров сильно пробил в ближний угол, а голкипер сложиться не успел - 0:2. На 81-й минуте Джарелл Куанса ошибся с передачей назад, Эван Фергюсон перехватил мяч и с 22 метров пробил по воротам, кипер отразил перед собой, а на добивании сыграл Адингра - 1:2. После удара Дарвина Нуньеса голкипер отбил мяч вверх, Луис Диас слева сыграл на подборе, сместился немного к центру и с десяти метргов пробил в ближнюю штангу, от которой сфера залетела в сетку - 1:3. Вскоре Лемпти перед чужой штрафной площадью сыграл на подборе и с 20 метров нанёс удар по воротам, мяч попал в защитника и полетел в правый угол - 2:3.

«Ливерпуль» забил на один гол больше соперника и прошел дальше.