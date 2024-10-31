17-летний Нванери забил три гола в двух матчах Кубка лиги за «Арсенал»

Юный футболист «Арсенала» Этан Нванери вновь отличился, выйдя в стартовом составе команды.

17-летний вингер попал в основу «канониров» в поединке Кубка лиги против «Престона». Для восходящей звезды это лишь второе появление на поле с первых минут в нынешнем сезоне – первое состоялось также в Кубке лиги, когда лондонцы разгромили «Болтон» (5:1), а сам игрок оформил дубль.

В сегодняшней встрече Нванери отличился уже на 33-й минуте, установив на табло счёт 2:0. Таким образом, теперь в активе перспективного англичанина три точных удара в двух матчах турнира.

События поединка «Престон» – «Арсенал» освещаются на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.