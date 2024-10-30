«Кристал Пэлас» потерял из-за травм двух игроков в течение 8 минут

Сразу два важных игрока «Кристал Пэлас» не смогли доиграть первый тайм матча Кубка лиги против «Астон Виллы».

На 8-й минуте встречи Эберечи Эзе открыл счёт, однако уже на 18-й автору гола пришлось покинуть поле из-за повреждения – полузащитника заменил Даити Камада. Вскоре хозяева отыгрались усилиями Джона Дурана, а на 26-й минуте в команде Оливера Гласнера состоялась ещё одна вынужденная замена – вместо травмированного Адама Уортона вышел Джеффри Шлупп.

Наблюдать за дальнейшим ходом поединка «Астон Виллы» против «Кристал Пэлас» можно на портале LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.