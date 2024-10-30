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Англия. Кубок лиги

«Кристал Пэлас» потерял из-за травм двух игроков в течение 8 минут

30 Октября 2024 • 23:33 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Кристал Пэлас
1 1.90 X 3.60 2 4.30
перерыв

Сразу два важных игрока «Кристал Пэлас» не смогли доиграть первый тайм матча Кубка лиги против «Астон Виллы».

На 8-й минуте встречи Эберечи Эзе открыл счёт, однако уже на 18-й автору гола пришлось покинуть поле из-за повреждения – полузащитника заменил Даити Камада. Вскоре хозяева отыгрались усилиями Джона Дурана, а на 26-й минуте в команде Оливера Гласнера состоялась ещё одна вынужденная замена – вместо травмированного Адама Уортона вышел Джеффри Шлупп.

Наблюдать за дальнейшим ходом поединка «Астон Виллы» против «Кристал Пэлас» можно на портале LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

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АСТОН ВИЛЛА КРИСТАЛ ПЭЛАС
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