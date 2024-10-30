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Англия. Кубок лиги

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» огласили состав на суперматч Кубка лиги

30 Октября 2024 • 22:35 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Манчестер Сити
1 2.55 X 3.80 2 2.65
1-й тайм

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги вечером среды нас ждёт интересное противостояние в Лондоне между местным «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». За час до поединка два представителя английской «большой шестёрки» огласили свои стартовые составы.

«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Грэй, ван де Вен, Дрэгушин, Кулушевски, Бентанкур, Сарр, Соланке, Джонсон, Вернер;

«Манчестер Сити»: Отрега, Льюис, Аке, Аканджи, Стоунс, Фоден, О’Райли, Луис, Савио, Макэйти, Гюндоган.

Напомним, что текстовую трансляцию этого матча, а также остальных встреч вечера в Кубке лиги проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити

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