«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» огласили состав на суперматч Кубка лиги

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги вечером среды нас ждёт интересное противостояние в Лондоне между местным «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». За час до поединка два представителя английской «большой шестёрки» огласили свои стартовые составы.

«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Грэй, ван де Вен, Дрэгушин, Кулушевски, Бентанкур, Сарр, Соланке, Джонсон, Вернер;

«Манчестер Сити»: Отрега, Льюис, Аке, Аканджи, Стоунс, Фоден, О’Райли, Луис, Савио, Макэйти, Гюндоган.

Напомним, что текстовую трансляцию этого матча, а также остальных встреч вечера в Кубке лиги проводит наш портал.