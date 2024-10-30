Ван Нистелрой дал комментарий перед первым матчем после отставки тен Хага

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой поделился мыслями о положении дел в предматчевом интервью.

В 22:45 по московскому времени стартует матч Кубка лиги, в котором «красные дьяволы» примут в родных стенах «Лестер». Для манкунианцев это первый поединок с момента увольнения прежнего рулевого Эрика тен Хага.

«Сегодня важный день. Мы были подавлены после поражения от «Вест Хэма», но мы готовы бороться. Самое главное – страсть, энергия. Мы должны сохранить единство и подарить болельщикам отличный футбольный вечер. У нас есть необходимые для этого качества, у нас есть опыт.

Меня попросили помочь – именно поэтому я здесь, и я горжусь, что сегодня я возглавляю команду», – заявил ван Нистелрой, цитируемый английскими СМИ, в беседе со СМИ незадолго до стартового свистка.