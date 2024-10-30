Стало известно, почему Санчо не попал в заявку «Челси» на матч с «Ньюкаслом»

Вингер «Челси» Джедон Санчо остался вне заявки на матч Кубка лиги против «Ньюкасла».

Выездная для лондонцев встреча стартует в 22:45 по московскому времени. В составе «синих» не оказалось Санчо – его нет даже на скамейке запасных. По сведениям журналиста Бобби Винсента, англичанин выбыл из строя из-за болезни. Пока неясно, когда игрок сможет вернуться на поле.

Место в атаке «Челси» в сегодняшнем поединке займут Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку и Жоау Фелиш.

Джедон Санчо оставался на скамейке запасных в двух предыдущих матчах. Рулевой Энцо Мареска признался, что не выпускал футболиста по тактическим причинам.