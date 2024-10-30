«Арсенал» огласил состав на игру Кубка лиги, Салиба и Зинченко в старте

Лондонский «Арсенал» огласил свой состав на игру Кубка английской лиги против клуба «Престон Норт Энд» из Чемпионшипа. Её «канониры» проведут в гостях вечером среды. Состав лондонцев выглядит следующим образом:

Сетфорд, Тимбер, Зинченко, Кивёр, Салиба, Жоржиньо, Мерино, Нванери, Стерлинг, Жезус, Мартинелли.

Напомним, что текстовую трансляцию грядущего поединка будет проводить наш портал. До старта встречи остаётся менее часа.

Отметим, что центральный защитник «канониров» Вильям Салиба отбыл дисквалификацию в прошлом матче с «Ливерпулем» в АПЛ (2:2).