Рэшфорд и Гарначо попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Лестером»

Сегодня, 30 октября, «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Лестер» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Накануне поединка пресс-служба мерсисайдцев опубликовала стартовый состав команды.

С первых минут исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой решил выпустить на поле следующих игроков:

Байындыр (вр), Линделоф, Далот, Мартинес, де Лигт, Гарначо, Каземиро, Угарте, Рэшфорд, Фернандеш, Зиркзее.

Начало поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» запланировано на 22:45 по столичному времени. Не пропустите начало текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.