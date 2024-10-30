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Англия. Кубок лиги

Рэшфорд и Гарначо попали в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на игру с «Лестером»

30 Октября 2024 • 21:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1 1.33 X 5.60 2 9.50
Через 0 ч. 37 мин.

Сегодня, 30 октября, «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Лестер» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Накануне поединка пресс-служба мерсисайдцев опубликовала стартовый состав команды.

С первых минут исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой решил выпустить на поле следующих игроков:

Байындыр (вр), Линделоф, Далот, Мартинес, де Лигт, Гарначо, Каземиро, Угарте, Рэшфорд, Фернандеш, Зиркзее.

Начало поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» запланировано на 22:45 по столичному времени. Не пропустите начало текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

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