«Ливерпуль» назвал стартовый состав на матч с «Брайтоном»

Сегодня, 30 октября, «Ливерпуль» встретится на выезде с «Брайтоном» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.

Пресс-служба мерсисайдцев поделилась информацией о том, кто из футболистов с первых минут выйдет на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Ярош (вр), Гомес, Робертсон, Куанса, Брэдли, Эндо, Собослаи, Джонс, Гакпо, Мортон, Диас.

Начало поединка Кубка лиги между «Брайтоном» и «Ливерпулем» запланировано на 22:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которую проведет спортивный интернет-портал LiveResult.