Ровно 5 лет назад «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью 5:5

Продолжаем вспоминать интересные события минувших лет. Ровно пять лет назад, 30 октября 2019 года, состоялся невероятный матч на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» и «Арсенал» в тот день сыграли вничью со счётом 5:5.

По ходу поединка на «Энфилде» счёт на табло менялся так: 1:0, 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 4:4, 4:5, 5:5. Забить пятый гол и сравнять счёт «Ливерпуль» смог уже на 90+4-й минуте.

В итоге именно «Ливерпуль» прошёл дальше – команда Юргена Клоппа победила в серии пенальти со счётом 5:4.

Кстати, на минувших выходных «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью 2:2 в Английской премьер-лиге.

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