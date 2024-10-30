Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Ровно 5 лет назад «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью 5:5

30 Октября 2024 • 15:39 Комментировать

Продолжаем вспоминать интересные события минувших лет. Ровно пять лет назад, 30 октября 2019 года, состоялся невероятный матч на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» и «Арсенал» в тот день сыграли вничью со счётом 5:5.

По ходу поединка на «Энфилде» счёт на табло менялся так: 1:0, 1:1, 1:2, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 4:4, 4:5, 5:5. Забить пятый гол и сравнять счёт «Ливерпуль» смог уже на 90+4-й минуте.

В итоге именно «Ливерпуль» прошёл дальше – команда Юргена Клоппа победила в серии пенальти со счётом 5:4.

Кстати, на минувших выходных «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью 2:2 в Английской премьер-лиге.

Новостная рубрика «В этот день»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон В этот день ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Месси отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в «эль класико» «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Сушинский оценил перспективы Шипачёва набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Терещенко рассказал, сможет ли Шипачёв добраться до отметки в 1000 очков за карьеру в КХЛ Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Рейнджерс» Дубли Галимова и Яшкина принесли «Ак Барсу» уверенную победу над «Металлургом» в КХЛ ЦСКА взял уверенный верх над «Торпедо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.10.24 в 22:30
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
4.00 3.65 1.86
Видео
30.10.24 в 22:45
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.69 3.80 4.80
Видео
30.10.24 в 22:45
Престон Норт Энд Престон Норт Энд
Арсенал Арсенал
12.00 7.00 1.20
Видео
30.10.24 в 22:45
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Лестер
1.37 5.00 7.80
Видео
30.10.24 в 22:45
Ньюкасл Ньюкасл
Челси Челси
2.46 3.50 2.70
Видео
30.10.24 в 23:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
3.55 3.75 1.96
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Октября
15:39 · Англия. Кубок лиги
Ровно 5 лет назад «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью 5:5
13:46 · Англия. Кубок лиги
Клуб из Англии написал на футболке «Москва»
10:57 · Англия. Кубок лиги
Журавель дал прогноз на матч «Престона» и «Арсенала»
05:23 · Англия. Кубок лиги
Мареска высказался о вратарской позиции в «Челси»
29 Октября
19:14 · Англия. Кубок лиги
Артета отреагировал на своё сравнение с Моуринью от Каррагера
18:44 · Англия. Кубок лиги
Слот назвал игроков, которые пропустят матч «Ливерпуля»
18:39 · Англия. Кубок лиги
Артета высказался о состоянии Тимбера и Эдегора
18:24 · Англия. Кубок лиги
Купер высказался насчёт увольнения тен Хага
18:19 · Англия. Кубок лиги
Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу снова травмирован
17:48 · Англия. Кубок лиги
Сон вряд ли сыграет против «Манчестер Сити»
28 Октября
03:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о четырёх подряд выездных матчах «Манчестер Сити» 2
26 Октября
19:58 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола: «С таким календарём Кубок лиги – это матчи с молодыми игроками»
27 Сентября
08:28 · Англия. Кубок лиги
В «Арсенале» появился свой Мальдини 1
26 Сентября
19:00 · Англия. Премьер-лига
Уолкотт похвалил молодую звезду «Арсенала»
10:12 · Англия. Кубок лиги
Лопетеги прокомментировал разгром от «Ливерпуля» со счётом 1:5
06:26 · Англия. Премьер-лига
Слот: «Я же говорил, что у «Ливерпуля» отличный состав»
05:53 · Англия. Кубок лиги
Слот поделился мнением о выступлении Кьезы 1
05:40 · Англия. Кубок лиги
Артета дал оценку игре Стерлинга, впервые забившего за «Арсенал»
04:35 · Англия. Кубок лиги
Артета: «Некоторые наши игроки утром пойдут в школу»
03:53 · Англия. Кубок лиги
17-летний Нванери поделился эмоциями после первых голов за «Арсенал»
03:31 · Англия. Кубок лиги
Состоялась жеребьёвка Кубка лиги: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» 3
25 Сентября
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выиграл 70% матчей в 2024 году – лучший показатель за 92 года
23:54 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» забил 5 мячей «Вест Хэму»
23:44 · Англия. Кубок лиги
17-летний Нванери установил рекорд «Арсенала»
23:39 · Англия. Кубок лиги
Дублёры «Арсенала» забили 5 мячей «Болтону»
Все новости