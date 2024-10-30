Клуб из Англии написал на футболке «Москва»

Российские фанаты могли удивиться, увидев кадры с матча 1/8 финала Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Шеффилд Уэнсдей». На футболке представителя Чемпионшипа было написано «Москва».

Это выглядело необычно, хотя понятно, что на самом деле речь не идёт о названии российской столицы. На самом деле текст был написан не кириллицей, и ниже можно было заметить второе слово более мелкими буквами. На футболках «Шеффилда» было написано MOCKBA Modular – это название английской строительной компании. Первое слово читается как «Мокба».

Кстати, «Брентфорд» обыграл «Шеффилд Уэнсдей», взяв верх по пенальти после ничьей 1:1.