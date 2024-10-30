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Англия. Кубок лиги

Клуб из Англии написал на футболке «Москва»

30 Октября 2024 • 13:46 Комментировать
Брентфорд
1:1
Шеффилд Уэнсдей

Российские фанаты могли удивиться, увидев кадры с матча 1/8 финала Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Шеффилд Уэнсдей». На футболке представителя Чемпионшипа было написано «Москва».

Это выглядело необычно, хотя понятно, что на самом деле речь не идёт о названии российской столицы. На самом деле текст был написан не кириллицей, и ниже можно было заметить второе слово более мелкими буквами. На футболках «Шеффилда» было написано MOCKBA Modular – это название английской строительной компании. Первое слово читается как «Мокба». 

Кстати, «Брентфорд» обыграл «Шеффилд Уэнсдей», взяв верх по пенальти после ничьей 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Уэнсдей

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01:51
Бесплатная ставка и прогноз на матч Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей Кубка английской лиги — 29 октября 2024
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