Журавель дал прогноз на матч «Престона» и «Арсенала»

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на поединок Кубка английской лиги между «Престоном» и лондонским «Арсеналом».

«Думаю, запас класса поможет «Арсеналу» обыграть «Престон», но он все равно пропустит. Я бы ставил на победу «Арсенала» и «обе забьют». «Престон» свой мяч дома забьет», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок «Престона» и «Арсенала» состоится в среду, 30 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Добавим, что после девяти туров Английской премьер-лиги «канониры» с 18 очками занимают третье место в турнирной таблице.