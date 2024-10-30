Мареска высказался о вратарской позиции в «Челси»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска не планирует менять основного вратаря.

Статус «первого номера» команды сохраняет Роберт Санчес, играющий в Премьер-лиге, в то время как Филип Йоргенсен обычно выходит на поле в кубковых поединках.

«Близок ли Йоргенсен к тому, чтобы стать основным? Нет. На данный момент первым вратарём остаётся Санчес – в этом нет никаких сомнений. Но Филип отлично проявляет себя в Кубке лиги и Лиге конференций», – приводит журналист Киран Джилл слова Марески.

В среду «Челси» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в матче Кубка лиги. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.