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Англия. Кубок лиги

Мареска высказался о вратарской позиции в «Челси»

30 Октября 2024 • 05:23 Комментировать
Ньюкасл
...
Челси
1 2.60 X 3.70 2 2.65
Через 16 ч. 0 мин.

Рулевой «Челси» Энцо Мареска не планирует менять основного вратаря.

Статус «первого номера» команды сохраняет Роберт Санчес, играющий в Премьер-лиге, в то время как Филип Йоргенсен обычно выходит на поле в кубковых поединках.

«Близок ли Йоргенсен к тому, чтобы стать основным? Нет. На данный момент первым вратарём остаётся Санчес – в этом нет никаких сомнений. Но Филип отлично проявляет себя в Кубке лиги и Лиге конференций», – приводит журналист Киран Джилл слова Марески.

В среду «Челси» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в матче Кубка лиги. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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Челси Энцо Мареска Роберт Санчес Филип Йоргенсен ещё теги

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