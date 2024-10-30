«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: Холанн в стартовом составе или нет на матч с большой вывеской в Англии

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет в гостях против лондонского «Тоттенхэма». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

«Тоттенхэм»: Форстер (вр), Удоджи, Дэвис, Дрэгушин, Грэй, Бергвалль, Бентанкур, Сарр, Вернер, Ришарлисон, Мур.

«Манчестер Сити»: Ортега (вр), Аке, Аканджи, Стоунс, Льюис, Матеус, Ковачич, Гюндоган, Фоден, Макэйти, Савио.

В стане «Тоттенхэма» травмированы Джед Спенс, Сон Хын Мин, а также Уилсон Одоберт. В лазарете «Манчестер Сити» находятся Родри, Кайл Уокер, Джек Грилиш, Кевин де Брёйне, Оскар Бобб, Жереми Доку.

Кубок лиги в Англии можно сравнить с групповым этапом Пути РПЛ Кубка России – в плане ротации. Предположим, что Хосеп Гвардиола даст отдохнуть в том числе главному бомбардиру «Сити» Эрлингу Холанну.

В последнем на данный момент туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал победу над «Саутгемптоном» (1:0), тогда как «Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэласу» (такой же счёт, только наоборот).

Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 30 октября, в Лондоне. Начало – в 23:15 по московском времени. Прямая текстовая трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов