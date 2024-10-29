Артета отреагировал на своё сравнение с Моуринью от Каррагера

Известный в прошлом защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер на днях заявил, что тренер «Арсенала» Микель Артета постепенно превращается в Жозе Моуринью. Сам Артета отреагировал на такое мнение о себе.

«Я не хочу говорить о себе. Я знаю Моуринью с 15 лет. Он тренировал меня, он был в штабе «Барселоны». Он тот, кем действительно можно восхищаться. Но я не люблю сравнивать себя ни с кем. Я делаю то, что лучше всего подходит для успеха игроков и команды», - сказал Артета на пресс-конференции.

В среду «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Престон Норт Энд» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.