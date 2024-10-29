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Англия. Кубок лиги

Слот назвал игроков, которые пропустят матч «Ливерпуля»

29 Октября 2024 • 18:44 Комментировать
Брайтон
...
Ливерпуль
1 3.45 X 3.70 2 2.10
30.10 22:30

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем Кубка лиги против «Брайтона» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Конор Брэдли снова тренируется с нами. Возможно, он сможет быть в составе завтра. Жота не сыграет, Алиссон не сыграет, Эллиотт не сыграет и Кьеза не сыграет. Как много пропустит Кьеза? Всегда сложно делать прогнозы, поскольку состояние игрока то улучшается, то ухудшается. Я не хочу называть какие-то сроки, поскольку не хочу оказывать давление на игрока. Думаю, нам просто нужно дождаться набора оптимальной формы», - сказал Слот на пресс-конференции.

Матч 1/8 финала Кубка лиги между «Брайтоном» и «Ливерпулем» стартует 30 октября в 22:30 по московскому времени.

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Ставка и прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль Кубка английской лиги — 30 октября 2024
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