Артета высказался о состоянии Тимбера и Эдегора

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.

«Юррьен Тимбер в порядке. Очевидно, он очень взволнован, поскольку не смог продолжить последнюю игру, но у него нет новой травмы. Эдегор? Он уже несколько недель занимается на поле, но ещё нужно поставить несколько галочек до полного возвращения», - сказал Артета журналистам.

В среду, 30 октября, «Арсенал» проведёт гостевой матч против «Престон Норт Энд» в Кубке английской лиги. Игра стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.