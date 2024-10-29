Купер высказался насчёт увольнения тен Хага

Главный тренер «Лестера» Стив Купер перед матчем Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед» высказался об увольнении Эрика тен Хага.

«Тренерская работа сложна на любом уровне. Бывают взлёты и падения. Вы аплодируете тренерам, когда они преуспевают, и сочувствуете тренерам, когда они не преуспевают. Вот что я чувствую к Эрику и любому тренеру, теряющему работу. Это важная работа в большом клубе, за которым пристально следят. Никогда не приятно видеть увольнение. Я желаю тен Хагу всего наилучшего. Уверен, что он вернётся, когда будет готов», - сказал Купер журналистам.

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер» сыграют в среду, 30 октября.