Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу снова травмирован

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу ещё не появлялся на футбольном поле в сезоне 2024/2025. Сначала ожидалось, что 29-летний футболист вернётся в строй в сентябре, затем срок возвращения игрока сдвинули на октябрь. Впрочем, Шоу получил новую травму и пока не готов играть. Об этом рассказывает Sky Sports.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч 1/8 финала Кубка английской лиги против «Лестера». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Добавим, что сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.