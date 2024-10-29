Сон вряд ли сыграет против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу состояния нападающего Хын Мин Сона. По словам специалиста, южный кореец вряд ли сыграет против «Манчестер Сити» в Кубке лиги.

«Сон почти в форме, но, вероятно, мы будем рассчитывать на него уже на выходных», - сказал Постекоглу журналистам.

В сезоне 2024/2025 Хын Мин Сон поучаствовал в восьми официальных матчах. В них капитан «шпор» записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Матч 1/8 финала Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» пройдёт в среду, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.