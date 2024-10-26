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Англия. Кубок лиги

Гвардиола: «С таким календарём Кубок лиги – это матчи с молодыми игроками»

26 Октября 2024 • 19:58 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
30.10 23:15

В субботу «Манчестер Сити» обыграл дома «Саутгемптон» со счётом 1:0. Хосеп Гвардиола из-за травм не смог задействовать таких игроков, как Кайл Уокер, Кевин де Брёйне, Джек Грилиш и Жереми Доку. После игры у Гвардиолы спросили, могут ли травмированные восстановиться к игре Кубка английской лиги против «Тоттенхэма».

«Я так не думаю. Посмотрим. Но с таким календарём Кубок лиги – это матчи с молодыми футболистами. Посмотрим, задействуем ли мы игроков академии», - сказал Гвардиола Match of the Day.

Добавим, что «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» проведут матч 1/8 финала Кубка лиги в среду, 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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