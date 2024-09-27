В «Арсенале» появился свой Мальдини

В Англии прошли матчи Кубка английской лиги, лондонский «Арсенал» разобрался с «Болтоном» со счётом 5:1, выйдя в 1\8 финала турнира. В составе лондонского клуба дебютировал выпускник молодёжной академии «Арсенала» со звучными именем - Мальдини Качурри. Его происходящие из Албании родители были большими поклонниками таланта великого Паоло Мальдини, и своего сына решили назвать именно в его честь. Мальдини Качурри - универсальный защитник, номинально он считается центральным, но вполне может играть и на флангах.

«Арсенал» лишь дважды побеждал в Кубке английской лиги, в последний раз это было в 1993 году.