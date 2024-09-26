Лопетеги прокомментировал разгром от «Ливерпуля» со счётом 1:5

«Мои подопечные провели один из лучших матчей, но этого не скажешь, если взглянуть на счет. У нас было много моментов, мы не заслуживали такого поражения. Имели много шансов в атаке, но не реализовали их. После этой неудачи нам нужно сосредоточить свое внимание на других турнирах», - передает слова испанского специалиста пресс-служба лондонского клуба.