Лопетеги прокомментировал разгром от «Ливерпуля» со счётом 1:5

Рулевой лондонского «Вест Хэма» Хулен Лопетеги высказался о крупном поражении от «Ливерпуля» в рамках 1/16 финала Кубка лиги. «Молотобойцы» уступили со счетом 1:5.
«Мои подопечные провели один из лучших матчей, но этого не скажешь, если взглянуть на счет. У нас было много моментов, мы не заслуживали такого поражения. Имели много шансов в атаке, но не реализовали их. После этой неудачи нам нужно сосредоточить свое внимание на других турнирах», - передает слова испанского специалиста пресс-служба лондонского клуба.
Следующий матч «Вест Хэм» проведет против «Брентфорда» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Встреча состоится 28 сентября.
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