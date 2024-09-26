Слот поделился мнением о выступлении Кьезы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос об игре Федерико Кьезы в матче Кубка лиги с «Вест Хэмом» (5:1).

Итальянский вингер провёл свой первый поединок за «красных» в стартовом составе. На 25-й минуте он отметился ассистом, а на 59-й был заменён на Мохамеда Салаха.

«Приятно видеть, что Федерико уже может играть по 60 минут. Как я говорил ранее, для него очень важна игровая практика, ведь он почти не играл в последние три-четыре месяца.

Сегодня Кьеза ассистировал Диогу Жоте, очень усердно работал. Он ещё не достиг пика своих возможностей, но, думаю, это нормально. Ему предстоит привыкнуть к одноклубникам, к нашему стилю игры», – приводит официальный сайт «Ливерпуля» комментарии Арне Слота.