Артета дал оценку игре Стерлинга, впервые забившего за «Арсенал»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о выступлении вингера Рахима Стерлинга.

В среду «канониры» встречались с «Болтоном» в рамках Кубка лиги. Стерлинг впервые вышел в стартовом составе «Арсенала» и оправдал доверие тренера, отметившись голом и ассистом. Матч завершился победой столичного гранда со счётом 5:1.

«Он был очень хорош. Думаю, со временем он выглядит всё лучше, делает шаги вперёд в плане физической формы. Как только пошла более открытая игра, стало понятно, на что способен Рахим, как он может себя проявлять. Он поучаствовал в нескольких голах, так что этот вечер сложился для него очень позитивно», – передаёт Football.London слова Артеты.