Артета: «Некоторые наши игроки утром пойдут в школу»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о юных игроках, которые помогли команде обыграть «Болтон» в Кубке лиги (5:1).

В стартовом составе «канониров» вышли голкипер Джек Портер (16 лет), защитники Майлз Льюис-Скелли (17 лет) и Джош Николс (18 лет), а также полузащитник Этан Нванери (17 лет), отметившийся дублем.

«Нужно ли кому-то из нашей команды идти в школу завтра утром? Да, некоторым придётся там присутствовать. Думаю, это здорово, они были в восторге от игры», – заявил Артета, также рассказавший о том, чем в 16 лет занимался он сам: «В этом возрасте я был в «Барселоне», жил один в Ла Масии и тренировался как с командой Б, так и с основой», – цитирует Football.London испанского специалиста.