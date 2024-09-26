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Англия. Кубок лиги

17-летний Нванери поделился эмоциями после первых голов за «Арсенал»

26 Сентября 2024 • 03:53 Комментировать
Арсенал
5:1
Болтон

Полузащитник «Арсенала» Этан Нванери побеседовал с журналистами после матча Кубка лиги с «Болтоном» (5:1).

17-летний футболист навсегда запомнит этот день: он впервые вышел в стартовом составе «канониров», а на 37-й и 49-й минутах поразил ворота соперников – его первые голы на взрослом уровне.

«Это прекрасное чувство, когда фанаты твоего любимого клуба, в котором ты вырос, скандируют твоё имя. Сюрреалистические ощущения. Я хотел испытать это на протяжении почти 16 лет своей жизни. Теперь я хочу, чтобы это повторялось снова!» – заявил в послематчевом интервью Нванери, проводивший свой четвёртый поединок за первую команду «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Этан Нванери

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03:53 · Англия. Кубок лиги
17-летний Нванери поделился эмоциями после первых голов за «Арсенал»
03:31 · Англия. Кубок лиги
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