17-летний Нванери поделился эмоциями после первых голов за «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Этан Нванери побеседовал с журналистами после матча Кубка лиги с «Болтоном» (5:1).

17-летний футболист навсегда запомнит этот день: он впервые вышел в стартовом составе «канониров», а на 37-й и 49-й минутах поразил ворота соперников – его первые голы на взрослом уровне.

«Это прекрасное чувство, когда фанаты твоего любимого клуба, в котором ты вырос, скандируют твоё имя. Сюрреалистические ощущения. Я хотел испытать это на протяжении почти 16 лет своей жизни. Теперь я хочу, чтобы это повторялось снова!» – заявил в послематчевом интервью Нванери, проводивший свой четвёртый поединок за первую команду «Арсенала».