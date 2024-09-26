Состоялась жеребьёвка Кубка лиги: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити»

Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка английской лиги.
В среду прошли матчи 1/16 финала турнира, в которых «Арсенал» и «Ливерпуль» с одинаковым счётом одолели «Болтон» и «Вест Хэм» соответственно – 5:1. Вскоре после завершения игр состоялся жребий следующей стадии:
«Брентфорд» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Саутгемптон» – «Сток Сити»
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
«Уимблдон»/«Ньюкасл» – «Челси»
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»
«Брайтон» – «Ливерпуль»
«Престон» – «Арсенал»
«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»
Поединки 1/8 финала запланированы на последнюю неделю октября. Точные даты определятся позднее.
Бан пользователя