Состоялась жеребьёвка Кубка лиги: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити»

Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка английской лиги.

В среду прошли матчи 1/16 финала турнира, в которых «Арсенал» и «Ливерпуль» с одинаковым счётом одолели «Болтон» и «Вест Хэм» соответственно – 5:1. Вскоре после завершения игр состоялся жребий следующей стадии:

«Брентфорд» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Саутгемптон» – «Сток Сити»

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

«Уимблдон»/«Ньюкасл» – «Челси»

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»

«Брайтон» – «Ливерпуль»

«Престон» – «Арсенал»

«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»

Поединки 1/8 финала запланированы на последнюю неделю октября. Точные даты определятся позднее.