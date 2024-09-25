«Ливерпуль» забил 5 мячей «Вест Хэму»

За право сыграть в четвёртом раунде Кубка лиги спорили «Ливерпуль» с «Вест Хэмом».

До середины первого тайма без моментов. Затем Дэнни Ингс открылт счет голам своей команды в матче, но судья с подсказки бокового рефери отменяет взятие ворот, офсайд. Угловой подали гости с левого края, Ватару Эндо в панике пытался выбить мяч подальше от рамки, но попал в ногу Джареллу Куансе, от которой сфера влетела в сетку - 0:1. Вскоре подача с левого края в штрафную «Вест Хэма», не попал толком по воротам соперника Федерико Кьеза, но получился своего рода пас на голову Жоте - счет равный. Конор Брэдли с правого края выполнил подачу в чужую штрафную, Коди Гакпо нанес выстрел в дальний угол, и мяч после рикошета прошел рядом со стойкой.

На четвертой минуте второго тайма легко вскрыли оборону соперника ливерпульцы, в центре получил мяч Жота, который в касание нанес удар по воротам соперника, и мяч оказался в правом углу - 2:1. После прострела с правого края Алексис Макаллистер расстреливал ворота соперника, но справился вратарь, а вот добивание от Мохамеда Салаха было неберущимся - 3:1. У полузащитника гостей Эдсона Альвареса тут же вторая желтая карточка за срыв атаки. В концовке с Нуньесом обыгрался Гакпо, вышел на ударную позицию и мощно выстрелил в левый угол, сумев поразить цель - 4:1. На подступах к штрафной Гакпо получил мяч и нанес удар по воротам соперника, а мяч медленно, но верно вполз в ворота «молотков» - 5:1.

«Ливерпуль» очень уверенно идет дальше.