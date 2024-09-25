17-летний Нванери установил рекорд «Арсенала»

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Этан Нванери отметился уникальным достижением.

17-летний футболист оформил дубль в матче Кубка лиги против «Болтона», поразив ворота на 37-й и 49-й минутах. Как информирует Squawka, Нванери стал самым молодым игроком в 21 веке, забившим два или более гола в своём первом матче за «Арсенал» в стартовом составе.

Встреча завершилась крупной победой коллектива Микеля Артеты – 5:1. Голы на свой счёт также записали Деклан Райс, Рахим Стерлинг и Кай Хаверц.

Этан Нванери отметил 17-летие в марте. Сегодняшний матч стал для него пятым в первой команде «канониров».