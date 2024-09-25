Дублёры «Арсенала» забили 5 мячей «Болтону»

В третьем раунде Кубка лиги «Арсенал» не испытал проблем в игре против «Болтона».

Джош Николс с правого фланга исполнил передачу в центр, соперник не смог выбить мяч, а Деклан Райс, подработав под правую, с 16 метров уложил снаряд в правый от себя угол - 1:0. Майлс Льюис-Скелли покатил по левому флангу на ход Рахиму Стерлингу, тот прострелил вдоль линии вратарской, а Итан Нванери в падении переправил мяч в сетку - 2:0.

Счет стал разгромным сразу после перерыва - Крис Форино-Джозеф подарил мяч Нванери, тот ворвался в штрафную по центру и спокойно расстрелял цель. Не без труда отбились гости после углового, Джон Макти покатил мяч на ход Аарону Коллинзу, тот с центра поля убежал на рандеву с вратарем, переиграл его и послал снаряд в пустой створ - 3:1. Букайо Сака на углу вратарской на замахе легко обыграл защитника и сильно прострелил во вратарскую, кипер не зафиксировал мяч в руках, а Стерлинг первым успел на отскок - 4:1. Стерлинг ворвался в штрафную гостей после передачи Габриэля Жезуса и пробил низом из скопления игроков, вратарь отбил мяч перед собой, а Кай Хаверц на добивании был точен - 5:1.

Резервисты «Арсенала» спокойно прошли дальше.